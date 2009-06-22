Ющенко поїде на 440-річчя Люблінської унії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує відвідати Польщу з візитом 1 липня.

Як повідомили УНІАН у Посольстві України у Варшаві, В.ЮЩЕНКО на запрошення польського Президента Леха КАЧИНСЬКОГО планує взяти участь в урочистостях з нагоди 440-ї річниці Люблінської унії.

У посольстві не уточнили програму візиту українського Президента, відзначивши, що вона ще опрацьовується.

У прес-службі польського Президента УНІАН підтвердили, що В.ЮЩЕНКО планує відвідати Польщу для участі в урочистостях з нагоди 440-ї річниці Люблінської унії, які відбудуться в Любліні.

За даними прес-служби, на урочистості, крім В.ЮЩЕНКА, запрошений Президент Литви Валдас АДАМКУС.

Люблінська унія - угода про об`єднання Королівства Польського і Великого князівства Литовського у федеральну державу (Rzeczpospolita Obojga Narodуw). Українські землі, що належали князівству Литовському: Підляшшя, Волинь, Брацлавщина, Полісся, Київщина, - перейшли до складу Польщі.