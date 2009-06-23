Партія регіонів вимагає відставки Вакарчука

Фракція Партії регіонів вимагає відставки Івана ВАКАРЧУКА з посади міністра освіти та науки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Верховної Ради народний депутат від Партії регіонів Дмитро ТАБАЧНИК.

За його словами, представники фракції Партії регіонів внесли до парламенту відповідний проект постанови.

Д.ТАБАЧНИК наголосив, що І.ВАКАРЧУК «взагалі не має морального права бути членом уряду», оскільки, перебуваючи в уряді, «він у порушення чинного законодавства демонстративно півтора роки не оголошує конкурс на посаду ректора Львівського університету». Депутат висловив переконання, що це робиться з метою збереження «за собою на випадок звільнення» даної посади.

«Така людина не має права керувати освітою, калічити долі майбутніх поколінь», - наголосив Д.ТАБАЧНИК і додав: «Сьогодні ми вносимо постанову про відставку міністра освіти – непрофесіонала ВАКАРЧУКА».

Д.ТАБАЧНИК негативно оцінив практику проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань. За його словами, тестування у квітні-травні, ще до закінчення навчального року, перетворює роботу вчителів на «суцільне божевілля, враховуючи те, що у школі існують ще й інші класи, крім випускного».

Також Д.ТАБАЧНИК звинуватив І.ВАКАРЧУКА у порушенні Конституції та законодавства України в частині права університетів самостійно обирати форму відбору студентів. «Це не просто непрофесіоналізм, це злочин, і ми повинні дати йому оцінку негайно», - підкреслив він.