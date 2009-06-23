ВР відмовилася від скандальних 97 мільйонів

Київ. 23 червня. УНІАН. Верховна Рада ухвалила в новій редакції Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 343 із 439 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Парламент частково підтримав пропозиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який застосував вето на даний закон.

Зокрема, парламент врахував пропозиції глави держави в частині виключення положень щодо збільшення видатків Верховної Ради у сумі 97 млн. грн.

В той же час не враховані пропозиції Президента щодо розподілу цих 97 млн. грн., зокрема, на збільшення видатків Міністерства охорони здоров’я, Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Державного департаменту України з питань виконання покарань на фінансування заходів із боротьби з туберкульозом.

Передбачено доручити уряду разом з Комітетом ВР з питань бюджету внести пропозиції щодо фінансового забезпечення необхідних заходів соціально-економічного та медичного спрямування.

Також рекомендовано Державному управлінню справами внести пропозиції щодо скорочення видатків для забезпечення його діяльності.

В той же час на засіданні парламенту заступник голови Комітету з питань бюджету Олег ЛЯШКО зазначив, що питання навколо даного закону було переведено «в політичну площину».

Він наголосив, що «жодної копійки безпосередньо на народних депутатів не було передбачено в даному законі», а лише передбачалися кошти для виплати заробітної плати працівникам їдальні парламенту, працівникам адміністративних будівель, а також на покриття заборгованості за проживання народних депутатів в готелях.