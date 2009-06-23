Рада відправила Вінського у відставку
І позбавила пільг
|Йосип Вінський
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 365 народних депутатів із 434 зареєстрованих у залі.
Перед цим відбулося голосування за звільнення Й.ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту та зв’язку згідно з поданою ним заявою про відставку, але це рішення не набрало необхідної кількості голосів.
За дане рішення проголосували двоє із 434 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Як заявив лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО, у випадку звільнення Й.ВІНСЬКОГО згідно з поданою ним заявою за ним зберігались би всі соціальні виплати та пільги.
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН оприлюднив на засіданні парламенту заяву Й.ВІНСЬКОГО про відставку, а також подання прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО щодо звільнення Й.ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту та зв’язку.