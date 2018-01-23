ПАРЄ закликала Україну ратифікувати Римський статут

Парламентська асамблея Ради Європи закликає Україну якомога скоріше ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції «Гуманітарні наслідки війни в Україні», яка була підготовлена депутатом Егідіусом Варейкісом (Литва, група Європейської народної партії).

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Резолюція була проголосована сьогодні в рамках зимової сесії ПАРЄ. "За" проголосувало 56 депутатів, "проти" - нуль, "утрималися" - 10 з 66 депутатів, які взяли участь в голосуванні.

«Асамблея закликає ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду якомога скоріше. Це дозволить провести ефективне розслідування конкретних випадків порушення міжнародного гуманітарного права під час війни в Україні», - йдеться в резолюції.

Також ПАРЄ закликає українську владу привести Кримінальний кодекс та Кримінальний процесуальний кодекс у відповідність до міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального законодавства.

Водночас у ПАРЄ закликали звільнити всіх російських ув’язнених та затриманих осіб, ухвалити законодавство щодо гуманітарного розмінування, переглянути закон щодо гуманітарної допомоги з метою спрощення надання гуманітарної допомоги територіям, що постраждали від війни.