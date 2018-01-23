Росія не збирається виконувати резолюції ПАРЄ щодо України - представники РФ

Росія не має наміру виконувати резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи щодо територіальної цілісності України, які були ухвалені, починаючи з 2014 року - після початку анексії Криму та війни на Донбасі.

Про це представники парламенту РФ, які беруть участь в засіданні спеціального комітету Бюро асамблеї (ad hoc committee), повідомили під час спілкування з журналістами, яке було показано в ефірі телеканалу "112 Україна".

Читайте такожУ ПАРЄ прийняли резолюцію про мови нацменшин без згадки про Україну

Зокрема, журналісти запитали представників РФ, коли будуть виконані ухвалені на сесіях ПАРЄ резолюції щодо України.

"Ті резолюції, які ухвалені, ви маєте на увазі?" - перепитав заступник голови Держдуми РФ Петро Толстой.

"Це питання далекого майбутнього. Ми дискутуватимемо з нашими колегами на цю тему, і досить жорстко. Але не зараз. А тоді, коли повноправно повернемося в Асамблею", - сказав Толстой.

У свою чергу, голова Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов сказав: "Деякі резолюції не будуть виконані ніколи".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Парламентській асамблеї Ради Європи за закритими дверима відбувається перше засідання спеціального комітету Бюро асамблеї (ad hoc committee), який займатиметься пошуком механізму повернення Російської Федерації в Асамблею.