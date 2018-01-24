Росія хоче всіх обдурити припиненням вогню на Донбасі під час візиту Волкера в Україну – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що Російська Федерація намагається всіх обдурити, припинивши вогонь на Донбасі під час візиту спеціального представника Державного департаменту США Курта Волкера в Україну.

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Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца у мікроблозі Twitter.

«23 січня не було порушень режиму припинення вогню на Донбасі в той час, коли Курт Волкер перебуває в Україні. Кожен крок на Донбасі контролюється Росією, яка хоче всіх обдурити», - наголосила Беца.

Як повідомляв УНІАН, вперше за тривалий час у районі проведення АТО минула доба пройшла без порушень режиму припинення вогню.

Волкер прибув в Україну, щоб провести низку зустрічей з українськими посадовцями. Вчора він з президентом України Петром Порошенком обговорив питання розміщення миротворців ООН на Донбасі, звільнення українських заручників та нещодавно ухвалений парламентом закон про реінтеграцію.

26 січня в Дубаї Волкер планує зустрітись з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. Сторони обговорять стан конфлікту на cході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.