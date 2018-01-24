Порошенко із Волкером обговорили питання миротворців, реінтеграцію і звільнення заручників

Росія має нарешті продемонструвати політичну волю до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та погодитися на розміщення миротворчої місії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це йшлося під час зустрічі президента України Петра Порошенка із Спеціальним представником президента США по Україні Куртом Волкером.

Сторони висловили серйозне занепокоєння у зв’язку з відсутністю прогресу у виконанні Росією безпекових положень Мінських домовленостей. Зазначалося, що абсолютними пріоритетами є консолідація режиму сталого та всеохоплюючого припинення вогню і виведення з України російських окупаційних військ.

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Також було привернуто увагу до ухвалення Закону України про реінтеграцію окупованих територій як елементу спільної стратегії з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Порошенко і Волкер наголосили на пріоритетності мирного, політико-дипломатичного шляху врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, 26 січня спецпредставник Держдепу США планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Зустріч має відбутися у Дубаї. Раніше Волкер казав, що останні переговори щодо миротворчої місії з помічником президента РФ Владиславом Сурковим не були плідними, однак у січні все може змінитися.

”І я все одно сподіваюся, що ми зможемо цього досягти, і що Росія хоче вирішити всі ці питання й відновити території Донбасу за Україною. В цьому сенсі наша листопадова зустріч стала розчаруванням, що ми не добилися прогресу в цьому питанні. Але ми сподіваємося провести нову зустріч у січні. І я сподіваюся, що тоді нам вдасться досягти прогресу. Подивимося”, - заявляв він.