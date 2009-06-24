Наша Україна повиганяє з партії тих, хто не вийде з коаліції?

У «Нашій Україні» не виключають, що не всі народні депутати від цієї партії виконають можливе рішення з’їзду про вихід з коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат, член Ради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ.

За його словами, ключовим питанням з’їзду політичної партії «Наша Україна», який відбудеться, 27 червня, буде участь або неучасть депутатів від цієї політичної сили у парламентській більшості.

«І тому голова нашої партії Президент України Віктор ЮЩЕНКО попросив усіх депутатів до суботи визначитися із своєю позицією, а з’їзд після обговорення прийме своє рішення», - сказав А.ПАРУБІЙ.

Водночас народний депутат зазначив, що в «Нашій Україні» усвідомлюють, що можливе рішення з’їзду про вихід із коаліції може бути виконано не усіма депутатами, які пройшли до Верховної Ради за квотою цієї партії.

А.ПАРУБІЙ зазначив, що за такої ситуації партія матиме підстави ухвалювати організаційні рішення щодо цих депутатів.

«Я не виключаю, що це можуть бути рішення аж до виключення з партії», - сказав народний депутат, уточнивши, що немає юридичного механізму для позбавлення їх мандатів народних депутатів.

Водночас жоден із народних депутатів-нашоукраїнців не зміг відповісти на запитання журналістів, скільки точно на сьогодні депутатів від політичної партії НСНУ входять до складу парламентської коаліції. За словами депутата Ксенії ЛЯПІНОЇ, таких є близько шести. У свою чергу А.ПАРУБІЙ назвав лише чотирьох народних депутатів.