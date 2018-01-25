Літак Януковича під час втечі змусили сісти погрозами - екс-охоронець
Літак з Януковичем змусили приземлитися, погрожуючи застосуванням бойової авіації.
Свідок обвинувачення, колишній охоронець Януковича Олесь Шаран підтвердив інформацію, що на шляху з Харкова до Криму літак екс-президента мав сісти під погрозою застосування бойової авіації.
Про це свідок заявив на допиті в Оболонському суді, відповідаючи на питання адвоката Януковича Віталія Сердюка, передає УП.
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"Я можу процитувати слова диспетчера – примусова посадка нашого літального засобу", - сказав він і не завершив.
Адвокат Сердюк закінчив його речення словами "…із застосуванням бойової авіації".
"Так", - погодився свідок.
Довідка УНІАН. Екс-президент України Віктор Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.
29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.