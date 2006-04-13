Наша Україна зарубала поползновєнія від Кінаха

У блоці “Наша Україна” вчергове відкинули пропозицію про розширення кола учасників Коаліції демократичних сил.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна", зокрема, сьогодні під час засідання політради блоку “Наша Україна”, в якому взяли участь усі партії – учасниці блоку, лідер ПППУ Анатолій КІНАХ запропонував не обмежувати Протокол рамками “трійки”, а залишити його відкритим для приєднання інших політичних сил.

Проте така пропозиція не знайшла підтримки серед представників інших політичних партій, які входять до блоку “Наша Україна”, відзначили у прес-службі.

У свою чергу голова політради блоку Роман БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що “Коаліція має будувався не навколо питання “хто прем’єр”, а навколо програмних засад діяльності Коаліції, які складатимуть левову частину коаліційної угоди”.

“Підписавши Протокол, - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, - ми лише поставимо вагонетку на рейки. Саме ця вагонетка – тобто Коаліція – має зрушити з місця, тобто розв’язати нарешті велику кількість дискусійних питань, втілити в життя задекларовані владою реформи".

“В нових політичних умовах , - зазначив голова політради “Нашої України”, - ми повинні дати чітку відповідь суспільству і світовій спільноті на питання - куди рухається Україна”.

Як повідомляв УНІАН, до блоку "Наша Україна" входять 6 партій: "Народний Союз Наша Україна", Народний рух України, Конгрес українських націоналістів, Партія промисловців і підприємців України, "Християнсько-демократичний союз", Українська республіканська партія "Собор".