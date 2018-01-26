Президент Польщі закликав Росію залишити Україну

Президент Польщі відзначає, що необхідно підтримувати діалог з РФ, але вимагати поваги до міжнародного права і до кордонів суверенних країн.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Російську Федерацію залишити Україну у спокої.

Про це лідер Польщі сказав на панельній дискусії “Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для контитенту?” в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія).

Зокрема, в учасників дискусії запитали щодо їхніх очікувань у розвитку відносин з Росією у 2018 році. "Яке моє повідомлення? Залиште Україну. Це моє повідомлення", - наголосив Дуда.

Своєю чергою, президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що після президентських виборів у Росії, які заплановані на 18 березня, "ми можемо очікувати, що вона буде передбачувано агресивною і передбачувано дестабілізуючою".

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За її словами, це те, з чим доведеться мати справу у цьому році від РФ. У цьому зв'язку вона сказала, що необхідно бути готовими реагувати на дії Росії.

Разом з тим президент Польщі додав: "Ми повинні зберігати двері Європейського Союзу відкритими для нових країн. Ми повинні зберігати політику відкритих дверей. Це є одним з найбільш важливих елементів хорошого майбутнього для Європейського Союзу, на мою думку, особливо, під час виходу Британії з ЄС"

При цьому він зауважив, що з РФ необхідно спробувати підтримувати діалог на низькому рівні, але необхідно вимагати поваги до міжнародного права і до кордонів суверенних країн.