У Держдумі РФ благословили Зурабова на посаду посла в Україні

Комітет Держдуми РФ у справах СНД і зв`язків із співвітчизниками схвалив кандидатуру Михайла ЗУРАБОВА на посаду посла Росії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, після засідання комітету його голова Олексій ОСТРОВСЬКИЙ повідомив журналістам, що з восьми членів комітету семеро проголосували «за», а один – «проти».

У свою чергу, заступник міністра закордонних справ РФ Георгій КАРАСІН зазначив, що призначення на посаду посла має свої етапи. За його словами, після затвердження комітетом треба дочекатися отримання агремана, й лише після цього підписується указ Президента РФ про призначення послом.

«У нас у МЗС, у дипломатичній службі були блискучі відносини й ступінь взаємодії з Віктором ЧЕРНОМИРДІНИМ, який завершив своє перебування в Києві. Я абсолютно переконаний, що така ж дієва, ефективна взаємодія у нас буде встановлена з М.ЗУРАБОВИМ, коли він стане послом і виїде до Києва», - сказав Г.КАРАСІН.

На запитання, чому на посаду посла призначається не професійний дипломат, він відповів: «Часто призначаються президентами, не тільки РФ, будь-яких держав, посли з числа державних діячів».

На думку Г.КАРАСІНА, це означає, що керівництво країни довіряє людині й хоче, щоб він свої навики, професійний досвід державного діяча використовував на новому терені.

Він підкреслив, що головним завданням М.ЗУРАБОВА на посаді посла в Україні буде побудова дружніх, добросусідських відносин між Росією та Україною.