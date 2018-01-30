КВУ заявив про завершення партійного буму: у 2017 році з’явились лише три нові партії

Якщо у 2014 році було зареєстровано 37 нових партій, у 2015 — 79, у 2016 — 43, то у 2017 - три.

Генеральний директор Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» Олексій Кошель заявляє про зниження рівня реєстрації нових політичних партій.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на міжнародній конференції «Українські політичні партії на старті виборчої кампанії».

За його словами, якщо у 2014 році було зареєстровано 37 нових партій, у 2015 — 79, у 2016 — 43, то у 2017 - три.

Кошель пояснив, що раніше партії реєстрували «з метою подальшого продажу пакету статутних документів», що було своєрідним бізнесом.

Проте нині, додав він, виникла ситуація, як на ринку нерухомості, коли інтенсивне будівництво стає причиною зниження цін на житло. «Те саме з партіями, зареєстрована велика кількість партій, попиту немає, а тому зменшились масштаби реєстрації», - зауважив Кошель.

Також, наголосив він, змінився і український виборець, який «не готовий голосувати лише за назву, за рекламу, за гасло».

Кошель додав, що виборець хоче бачити лідера — відомого політика — або групу лідерів.

Він повідомив, що сьогодні в Україні офіційно зареєстровано 354 партії, однак активно працюють лише 40 політичних партій, які, зокрема, беруть участь у виборах до об’єднаних територіальних громад.