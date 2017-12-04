Державні кошти на самопіар: у КВУ розповіли, скільки партії витратили на рекламу (інфографіка)

Парламентські політичні партії витратили більшість коштів, отриманих з державного бюджету, на оплату рекламних матеріалів.

Про це йдеться в дослідженні ВГО «Комітет виборців України», під назвою «Річниця державного фінансування: на що партії витратили півмільярда гривень», яке було виконано в рамках проекту «Дослівно».

Зокрема, за рік державного фінансування (з вересня 2016 по вересень 2017 років) партії сукупно витратили майже 0,5 млрд грн – 436 млн, з яких 407 млн грн склали кошти держбюджету. Найбільше коштів, 109 млн, партії витратили на рекламу в ЗМІ (ТБ, радіо, друковані ЗМІ, білборди). На рекламу було витрачено більше коштів, аніж на заробітну плату та оренду приміщень разом взятих. На зарплати партії витратили 57 млн грн (13%), на оренду приміщень – 46 млн (11%). На матеріальні витрати і оплату послуг (закупівля канцтоварів і т.п.) було спрямовано 66 млн грн або 15%.

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Разом з тим, на утримання місцевих організацій партії витратили лише 16% коштів – 68 млн грн.

У дослідженні зазначається, що найбільший відсоток коштів на рекламу витратили Радикальна партія Олега Ляшка, «Самопоміч», «Опозиційний блок» та «Народний фронт». Зокрема, РПЛ витратила на рекламу 41% коштів (19 із загалом 47 млн грн), «Самопоміч» – 38% (39 із 104 млн грн), «Опозиційний блок» – 33% (5 із 15 млн грн), «Народний фронт» – 30% (33 із 109 млн гон). У ВО «Батьківщина» та «БПП -«Солідарність» частка витрат на рекламу є незначною – від 0,2% до 5%.

«Чотири політичні сили витрачають державні кошти не на партійний розвиток, а на самопіар. Замість того, щоб розбудовувати місцеві осередки, проводити навчання партійців та працювати із виборцями, ці політичні сили скуповують рекламу, фактично викидаючи кошти платників податків на вітер. КВУ розробив зміни до законодавства, які забороняють партіям розміщувати рекламу за бюджетні кошти», - підкреслив голова КВУ Олексій Кошель.

«Інформацію подано за даними аналізу фінансових звітів політичних партій за ІІІ, ІV квартали 2016 року, а також І, ІІ, ІІІ кварталів 2017 року», - додали в громадському об’єднанні.