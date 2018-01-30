Львівська облрада рекомендувала вивішувати червоно-чорні стяги на день народження Бандери

У дні вшанування пам’яті героїв національно-визвольних змагань революційний прапор ОУН рекомендували вивішувати з чорною стрічкою.

Депутати Львівської облради затвердили порядок використання революційного червоно-чорного прапору ОУН на Львівщині під час відзначення дат, пов’язаних із визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшануванням пам’яті героїв.

Як повідомляє «Zaxid.net», за відповідне рішення під час засідання Львівської облради 30 січня проголосували 62 депутати.

Читайте такожНардепи-націоналісти вимагають від влади зупинити діяльність УПЦ та відібрати святиніТак, депутати рекомендували піднімати червоно-чорні прапори біля адміністративного будинку Львівської облради на вул. Винниченка у Львові та на будівлях, у яких розташовані органи місцевого самоврядування на Львівщині:

- 1 січня, під час святкування дня народження голови проводу ОУН Степана Бандери;

- 3 лютого, у день створення ОУН;

- 5 березня, у день вшанування смерті генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА Романа Шухевича;

- 21 травня, у День пам'яті жертв політичних репресій;

- 14 червня, у день народження першого голови Проводу українських націоналістів Євгена Коновальця;

- 30 червня, у день проголошення Акту відновлення української держави і день народження Романа Шухевича;

- 30 липня, у день створення Української військової організації;

- 14 жовтня, у день захисника України та день створення УПА; у день створення Української головної визвольної ради.

При цьому у дні вшанування пам’яті героїв національно-визвольних змагань революційний прапор ОУН рекомендували вивішувати із чорною стрічкою.

Також депутати рекомендували керівникам підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, громадських об’єднань Львівщини підтримувати цю ініціативу, і вивішувати революційний прапор ОУН на будівлях у дні, затверджені в додатку до ухваленого рішення.

Нагадаємо, 26 січня Сейм Польщі ухвалив законопроект про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології".

Ухвалений закон стосується визначення злочинів українських націоналістів та українських організацій, що співпрацювали з Третім рейхом, а також можливості запуску, відповідно до ст. 55 закону про Інститут національної пам’яті Польщі, кримінальних проваджень проти осіб, які заперечують ці злочини.

У відповідь на схвалення закону МЗС України заявило, що Польща намагається зобразити українців "злочинними націоналістами".