Тимошенко готова здати Лозінського?

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від Генеральної прокуратури якнайшвидше, у разі наявності доказової бази, внести подання до Верховної РАДИ на позбавлення Віктора ЛОЗІНСЬКОГО депутатської недоторканності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО наполягає на швидкому, неупередженому і деполітизованому розслідуванні трагічного інциденту, який трапився на Кіровоградщині за участю народного депутата В.ЛОЗІНСЬКОГО.

«Перед законом рівні всі, - зазначає Ю.ТИМОШЕНКО, - і, якщо хтось винний, він повинен гарантовано сісти на лаву підсудних, незважаючи на депутатську недоторканість».

Оскільки Верховна Рада і досі не ухвалила рішення про її скасування, Ю.ТИМОШЕНКО вимагає від Генеральної прокуратури якнайшвидше, в максимально стислі терміни, у разі наявності доказової бази, внести подання до Верховної Ради на позбавлення В.ЛОЗІИНСЬКОГО депутатської недоторканості.

«Ні в кого з моїх колег не здригнеться рука проголосувати за відповідне рішення про позбавлення В.ЛОЗІНСЬКОГО недоторканості за наявності для цього підстав, - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО. – Ми не маємо наміру захищати тих, хто коїть злочини. Зараз - справа за Генеральною прокуратурою, і питання, чому вона як завжди бездіє».