Тимошенко: Україна завжди вміла і любила святкувати

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко привітала співвітчизників з Днем Конституції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, у привітанні наголошується, що “Україна завжди вміла і любила святкувати. Так само, як і працювати. Єдине, чого не вистачало нам впродовж віків в реєстрі знаменних дат – це справді державних свят, які б засвідчували істинну волю та незалежність України. День Конституції – саме таке свято!”

Звичайно, зазначила при цьому прем’єр, “наша Конституція недосконала, вона потребує доопрацювання та переробки, її критикують, нею часто невдоволені, і це справедливо. Але я хочу, щоб ми не забували, що саме такими документами стверджується незалежна Україна. І тому ми ставимося з повагою та шаною до нашого Основного Закону”.

Ю.ТИМОШЕНКО упевнена, що “все в нашій країні буде добре. Бо ми велика держава і сильна нація. А конституційні традиції України налічують кілька століть. Адже, як стверджують історики, навіть знаменита Конституція США писалася за принципами та ідеями першої Конституції України Пилипа Орлика”.

Вона побажав всім успіхів у праці, натхнення, завзяття та бадьорості. “Хай буде мир, спокій, злагода та затишок у вашій родині, так само як і в нашій великій, прекрасній і неповторній, одній у світі Україні!”, - наголошується у привітанні прем’єр-міністра.