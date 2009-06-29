Справа за фактом Голодомору 1932-33 рр. розслідується як кримінальна

Справа за фактом вчинення геноциду в Україні 1932-1933 років, порушена Службою безпеки України, розглядатиметься українським судом, це може бути Київський апеляційний суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у неділю під час брифінгу у Львові голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО і зазначив, що справа про геноцид українців буде передана до суду, як тільки слідчі зберуть достатню доказову базу.

Керівник СБУ наголосив на тому, що справа за фактом Голодомору 1932-33 років «розслідується виключно, як кримінальна».

«Справа, яка розслідується - не політична, а кримінальна. Тисячі свідоцтв простих людей, документи дають підстави для упевненості, що розслідування цієї кримінальної справи буде завершено без втручання політичних сил. На даний час, у 17 областях України працюють слідчі СБУ, які проводять спеціальні демографічні та економічні експертизи становища України, а також вивезених архівів з України, які вивозилися в Москву або Казахстан», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Глава СБУ також заявив, що вважає розслідування цієї справи невідворотним процесом.

Довідка УНІАН. 22 травня, СБУ після розслідування обставин трагедії спільно з Генпрокуратурою та Інститутом національної пам`яті, керуючись міжнародними конвенціями з прав людини, порушила кримінальну справу за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932-1933 роках, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 Кримінального Кодексу України.

Підставою для порушення кримінальної справи стали звернення голови Українського інституту національної пам’яті Ігоря ЮХНОВСЬКОГО, народних депутатів Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА, Олександра ЧОРНОВОЛЕНКА, голови Асоціації дослідників голодоморів в Україні Левка ЛУК’ЯНЕНКА, голови товариства «Меморіал» ім. В.Стуса Романа КРУЦИКА, а також заяви інших громадян України з вимогами провести розслідування обставин вбивства голодом мільйонів людей в Україні у 1932-1933 роках.