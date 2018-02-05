Тимошенко полетіла на молитовний сніданок до США
17:05, 05 лютого 2018Політика
594 0
Делегація "Батьківщини" на чолі з Тимошенко перебуває з робочим візитом у США.
Юлія Тимошенко / REUTERS
Делегація партії "Батьківщина" вирушила до США на молитовний сніданок. Також вона проведе низку робочих заходів.
Читайте такожЗМІ дізнались, хто з українських політиків полетів на інавгурацію Трампа
"Делегація "Батьківщини" на чолі з лідером партії Юлією Тимошенко перебуває у Сполучених Штатах Америки з метою участі у заходах за програмою Національного молитовного сніданку, а також проведення низки робочих заходів", - йдеться у повідомленні прес-служби партії.
Національний молитовний сніданок щорічно проводять члени Конгресу і президент США. Цьогоріч він запланований на 8 лютого.
Як повідомляв УНІАН, у 2017 році лідери політичних фракцій України провели молитовний сніданок, на якому Тимошенко вибачилася за слова на ток-шоу, на якому вона була разом з головою фракції БПП Артуром Герасимовим.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter