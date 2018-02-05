Тимошенко полетіла на молитовний сніданок до США

17:05, 05 лютого 2018
Політика
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Юлія Тимошенко / REUTERS

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"Делегація "Батьківщини" на чолі з лідером партії Юлією Тимошенко перебуває у Сполучених Штатах Америки з метою участі у заходах за програмою Національного молитовного сніданку, а також проведення низки робочих заходів", - йдеться у повідомленні прес-служби партії.

Національний молитовний сніданок щорічно проводять члени Конгресу і президент США. Цьогоріч він запланований на 8 лютого.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році лідери політичних фракцій України провели молитовний сніданок, на якому Тимошенко вибачилася за слова на ток-шоу, на якому вона була разом з головою фракції БПП Артуром Герасимовим.

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Теги: #Тимошенко в США#делегація Батьківщини#молитовний сніданок у США