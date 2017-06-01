Лідери фракцій провели молитовний сніданок, Тимошенко вибачилася за слова на ток-шоу

Лідери фракцій закликали молитися за мир в Україні і звільнення окупованих територій.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції БПП Артур Герасимов під час шостого Національного молитовного сніданку зазначив, що “мільйони українських громадян залишаються на окупованій території Криму, Донбасу, чекаючи відновлення справедливості і повернення під крило української держави”. Він наголосив, що це чергове випробування для всього українського суспільства.

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Перший заступник голови фракції “Народний фронт” Андрій Тетерук наголосив: “Ми твердо переконані, що усім нам потрібен мир, але не ціною незалежності і свободи України”. Він закликав молитися “за справжній тривкий мир, який повстане із справжньої поваги до людини”.

Також на молитовному сніданку виступив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Захід, об’єднуючий по своїй суті, несе тепло, розуміння, якого нам не вистачає. Я вдруге беру участь в такому заході, і для мене це велика честь. Іноді ми роз’єднані, нам не вистачає мудрості. Але на наших плечах велика відповідальність за власну країну. Ми маємо боротися за те, щоб Україна стала успішною, щоб в нашу країну прийшов мир, і ми могли реалізувати всі свої бажання… Ми маємо виграти боротьбу за свою країну і добробут наших людей. І на цьому шляху віра і молитва буде допомагати приймати вірні рішення", - сказав прем'єр.

Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зауважила, що днями була в телевізійному ефірі разом з головою фракції «Блок Петра Порошенка» Артуром Герасимовим.

«Там була схватка... Політична кров капала. Я хочу зробити крок і сказати, що нам треба більше любити один одного, більше довіряти один одному і більше співпрацювати один з одним. І тому я хочу попросити пробачення, якщо я десь там образила Артура Герасимова чи будь-кого в залі цьому, в Україні, і хочу потиснути йому руку», - заявила Тимошенко.

Як відомо, Національні молитовні сніданки вже кілька років проводяться в Україні. Цьогорічний шостий Національний молитовний сніданок проходить у Міжнародний день захисту дітей. У Національних молитовних сніданках беруть участь народні депутати України, урядовці, дипломати, парламентарі з європейських країн, США, керівники християнських церков і релігійних організацій України.

Цей захід є багаторічною традицією багатьох демократичних країн. Вже понад 60 років вони проходять у США, Німеччині, Великій Британії.