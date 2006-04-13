Донецька рекламна компанія виграла суд у Ющенка

У Донецькому Апеляційному суді рекламна компанія "Плазма" виграла судовий процес у Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у донецькій громадський організації "Агентство журналістських розслідувань", 23 березня 2006 року Апеляційний суд Донецької області за скаргою рекламної компанії "Плазма" відмінив рішення Ворошиловського районного суду за позовом В.ЮЩЕНКА про стягнення з цієї приватної компанії моральної шкоди.

Так, 30 грудня 2003 року адвокати В.ЮЩЕНКА у Ворошиловському райсуді довели, що саме "Плазма" на своїх рекламних щитах розмістила 31 жовтня 2003 року зображення В.ЮЩЕНКА в нацистській формі. Тоді суд зобов`язав відповідача виплатити майбутньому Президенту країни символічні 500 грн. моральної шкоди, а директори "Плазми" - надіслати на адресу В.ЮЩЕНКА лист з вибаченням з приводу розміщення "недостовірної рекламної інформації".

Відомий донецький адвокат Валерій ФУЙОР, який захищав у Ворошиловському суді інтереси В.ЮЩЕНКА, заявив зараз, що про недавнє засідання Апеляційного суду дізнався випадково. Крім того, за його словами, в даний час у нього вже закінчився термін виданих йому повноважень щодо захисту інтересів В.ЮЩЕНКА і 23 березня в Донецьку на засіданні Апеляційного суду вже ніхто не представляв інтереси нинішнього Президента України.

На думку В.ФУЙОРА, замовний характер відміни рішення Ворошиловського суду очевидний, "проте невідомо, яким чудом Апеляційному суду вдалося продовжити терміни розгляду скарги рекламників".

"Ніякої критики не витримують аргументи про відміну попереднього судового рішення. Але тепер, навіть якщо адвокати В.ЮЩЕНКА вкладуться у встановлені законом терміни і подадуть касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду, їм буде дуже складно подолати вже прийнятий вердикт донецької Феміди", - сказав В.ФУЙОР.