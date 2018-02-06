Волкер зустрівся з Тимошенко у США (фото)

Met with @YuliaTymoshenko today to discuss how UN peacekeepers could help facilitate restoration of territorial integrity & the important role of Ukraine’s parliament in Minsk implementation. Also discussed need to ensure full resolution and not allow a frozen conflict. pic.twitter.com/gloyLOmlSm — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) February 6, 2018

У партії «Батьківщина» також підтвердили, що делегація на чолі з лідером Юлією Тимошенко перебуває у США. «Керівництво Верховної Ради проінформоване про відрядження делегації «Батьківщини» за чинною процедурою», – йдеться в повідомленні.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, крім офіційних зустрічей з представниками влади в Україні, періодично зустрічається і з представниками різних політичних сил. Так, 24 січня, перебуваючи в Україні, Курт Волкер зустрівся з представниками партії «Опозиційний блок» Юрієм Бойком та Сергієм Льовочкіним, заявивши про «цікаву дискусію».