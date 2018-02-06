Волкер зустрівся з Тимошенко у США (фото)

09:05, 06 лютого 2018
Політика
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Иллюстрация REUTERS

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер і лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко провели зустріч у Вашингтоні.

Читайте такожРосія нічого не зробила, щоб завершити конфлікт на Донбасі — Волкер«Зустрівся сьогодні з Юлією Тимошенко, щоб обговорити, як миротворці ООН могли б сприяти відновленню української територіальної цілісності та важливу роль українського парламенту в реалізації «Мінська». Також йшлося про необхідність забезпечити повне вирішення і не допустити замороження конфлікту», – написав Волкер у "Твіттері".

У партії «Батьківщина» також підтвердили, що делегація на чолі з лідером Юлією Тимошенко перебуває у США. «Керівництво Верховної Ради проінформоване про відрядження делегації «Батьківщини» за чинною процедурою», – йдеться в повідомленні.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, крім офіційних зустрічей з представниками влади в Україні, періодично зустрічається і з представниками різних політичних сил. Так, 24 січня, перебуваючи в Україні, Курт Волкер зустрівся з представниками партії «Опозиційний блок» Юрієм Бойком та Сергієм Льовочкіним, заявивши про «цікаву дискусію».

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Теги: #волкер зустрівся тимошенко#тимошенко сша волкером