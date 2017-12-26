У Росії розповіли про плани щодо Донбасу на 2018 рік і умови виконання "Мінська"

Постпред РФ в контактній групі Борис Гризлов заявляє, що делегація РФ буде домагатися від "сторін конфлікту" на Донбасі повного звільнення полонених. Про він це заявив журналістам, передає "РИА Новости".

"Запланований обмін утримуваними сторонами конфлікту на Донбасі людьми — це перший етап. Російська делегація в контактній групі буде домагатися від сторін конфлікту (Росія не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі і наполягає на прямих переговорах між підконтрольними терористичними формуваннями "ДНР" та "ЛНР" та Україною, - ред.) виконання їх зобов'язань щодо повного звільнення утримуваних, незважаючи на будь-яку можливу протидію. Контактна група працює і буде працювати щодо обміну всіх утримуваних осіб", — повідомив Гризлов.

Гризлов заявив, що наступного року російська делегація в контактній групі нібито має намір продовжувати "системну реалізацію Мінських угод", але при цьому озвучив кілька умов для України.

Читайте такожГеращенко про обмін заручниками на Донбасі: ми наполегливо працюємо

"Для цього необхідно приступити до вирішення політичних питань. Включаючи ключове — введення особливого статусу Донбасу за формулою Штайнмайера і амністію (т. зв. "Формула Штайнмайера" передбачає одночасне прийняття Верховною Радою у другому читанні поправок до Конституції, за якими Донбас отримує особливий статус, і на окупованій території проходять місцеві вибори. При цьому Росія паралельно з цим виводить своїх війська і техніку з Донбасу, - ред.). В економічній сфері ми будемо наполягати на повному знятті економічної і транспортної блокади Донбасу. У сфері безпеки – на реальному і стабільному розведенні сил від лінії зіткнення, дотримання режиму припинення вогню з жорсткою дисциплінарною відповідальністю для його порушників", — повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, з опівночі 23 грудня в зоні АТО почав діяти оголошений режим припинення вогню. Відповідне рішення було погоджене 20 грудня Тристоронньою контактною групою у Мінську. При цьому, як звітують у штабі АТО, російські гібридні війська систематично його порушують.