Депутати-нашоукраїнці не спішать виходити з коаліції

Народний депутат Едуард ЗЕЙНАЛОВ (фракція НУ-НС) поки що не збирається виходити з коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам, коментуючи рішення з’їзду партії «Наша Україна» щодо виходу членів партії із коаліції у Верховній Раді України.

Він зазначив: «З коаліції я виходити поки що не збираюся».

За словами Е.ЗЕЙНАЛОВА, у суботу збереться на засідання політрада Кіровоградської обласної організації партії «Наша Україна», керівником якої він є. «Я повинен послухати людей, тобто їхні позиції щодо рішення з’їзду», - сказав він.

На думку Е.ЗЕЙНАЛОВА, рішення з’їзду «не є установчим». За його словами, не можна закликати народних депутатів виходити з коаліції, «до створення якої завжди закликав Президент України Віктор ЮЩЕНКО».

Він додав, що саме під гаслами про створення демократичної коаліції партія «Наша Україна» йшла на парламентські вибори у 2007 році.

Водночас народний депутат Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ відмовився коментувати рішення з’їзду.

На запитання, чи вийде він із коаліції, Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ відповів: «Без коментарів».

Як повідомляв УНІАН, з’їзд партії «Наша Україна», який відбувся 27 червня, зобов’язав народних депутатів-однопартійців відкликати свої підписи під заявою про створення парламентської коаліції. Згідно з резолюцією з’їзду партії, членів фракції НУ-НС закликають вийти із коаліціії.