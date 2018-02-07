Суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича у справі Майдану

Щодо ще трьох фігурантів цього кримінального провадження клопотання прокурорів розглядатимуться найближчим часом.

Печерський районний суд м. Києва дозволив провести заочне досудове розслідування стосовно колишнього президента Віктора Януковича, екс-голови Служби безпеки України Олександра Якименка та колишнього першого заступника СБУ Володимира Тоцького у справі Євромайдану.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

«Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича, екс-голови СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького. Стосовно ще трьох фігурантів цього кримінального провадження - Віталія Захарченка, Віктора Ратушняка та Петра Федчука - подібні клопотання прокурорів розглядатимуться найближчим часом», - написала Сарган.

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Вона нагадала, що мова йде про події на Євромайдані 18-20 лютого 2014 року.

«Усі шестеро фігурантів кримінального провадження перебувають у розшуку, ухиляються від суду і слідства», - зазначила Сарган.

Раніше стало відомо, що під час Майдану до України тричі приїжджали високопоставлені посадовці російської ФСБ.