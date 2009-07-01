Генпрокуратура просить ВР зняти імунітет з Лозінського

Генпрокуратура України просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання, взяття під варту народного депутата України від фракції БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, стосовно якого сьогодні було порушено кримінальну справу за фактом заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили смерть людини у Голованівському районі Кіровоградської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури, зазначивши, що відповідне подання сьогодні ввечері до ВР надіслав Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.