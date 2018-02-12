СБУ та МВС заявили про непричетність до затримання Саакашвілі

Речники МВС та СБУ вказали, що їх структури не брали участь у затриманні політика.

Працівники Служби безпеки України не затримували лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

Читайте такожСаакашвілі депортують з України - ЗМІПро це УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

"Служба безпеки його не затримувала", - сказала вона.

Водночас речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко на запитання про те, чи має одна зі структур МВС причетність до затримання Саакашвілі, відповів: "Не має".

Як повідомляв УНІАН, соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе написав у Facebook: "Міхеїла Саакашвілі затримали в ресторані "Сулугуні" (провулок Музейний, 10): три буси "Фольксваген", номерні знаки АА (номер одного з них - АА0121СН). Всі їдемо туди!". Разом з тим, Сакварелідзе не уточнив, представники якої правоохоронної структури проводили затримання.

У Генеральній прокуратурі України заявили, що не причетні до затримання Саакашвілі. Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян на запитання УНІАН, чи брали участь представники ДПСУ у затриманні Саакашвілі, відповів: "Поки не можу сказати. У мене немає інформації".

Водночас соратники Саакашвілі стверджують, що його затримали співробітники Управління державної охорони.