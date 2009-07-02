Яценюк: десятки підприємств несуть долари в Україну

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що держава має допомогти підприємствам, які працюють на експорт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, про це він сказав під час візиту на Чернігівське підприємство «Хімволокно».

А. ЯЦЕНЮК зазначив, що на експорт іде більше 90% продукції «Хімволокна». «Таких підприємств є десятки, і уряд повинен зрозуміти одну просту річ: це ті підприємства, які несуть долари в Україну», – заявив він.

За його словами, держава повинна негайно вирішити питання відшкодування ПДВ. «Абсурд, що експортно-орієнтоване підприємство не отримує відшкодування ПДВ. Вони ж не торгують “лівим” податком на додану вартість, вони виробляють продукцію і продають її у Білорусь і Росію, але 11 мільйонів гривень ПДВ уже рік не повертають. Це злочин проти економіки України», – додав лідер “Фронту змін”.

Крім того А,ЯЦЕНЮК вважає, що експортно-орієнтованим підприємствам необхідно надати державний кредит. За його словами, підтримати експортну галузь можна через запровадження кредитної лінії експортно-імпортного банку.

“В умовах кризи ми зобов’язані підтримати “Хімволокно”, а мова йде лише про 10 мільйонів доларів оборотних коштів і це при тому, що інвестор вклав 100 мільйонів у реконструкцію. А проблема в тому, що під час кризи підприємство втратить ринки”, – сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він також вважає, що “із 140 мільярдів емісійних грошей, надрукованих Нацбанком, можна було б знайти 60-70 мільйонів, щоб простимулювати чернігівське підприємство”.