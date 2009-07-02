Завтра Рада займеться тільки кадрами: пакетне голосування виключене

До порядку денного завтрашнього позачергового засідання Верховної Ради поки що внесено тільки кадрові питання.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

Він нагадав, що саме ці питання через відсутність компромісу між фракціями не були розглянуті під час пленарного засідання 1 липня. Народний депутат виключив можливості розгляду парламентом в пакеті всіх кадрових питань. Він пояснив це тим, що по ряду кадрових питань є розходження в позиції між коаліцією та фракцією Партії регіонів. Зокрема, за словами В.ПИСАРЕНКА, це стосується вимоги фракції Партії регіонів щодо звільнення міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та міністра освіти і науки Івана ВАКАРЧУКА. “В цих вимогах відсутня достатня аргументація, тому пакетне голосування виключене”, - сказав він. При цьому В.ПИСАРЕНКО наголосив, що відповідні проекти постанов на вимогу фракції Партії регіонів можуть бути поставлені на голосування, але вже зараз зрозуміло, що вони не знайдуть підтримки в сесійній залі.

Народний депутат також не виключив, що завтрашнє засідання ВР знову може бути заблоковане, і це блокування продовжиться і наступного пленарного тижня. “Якщо завтра робота буде заблокована, то всі наступні пленарні засідання також проходитимуть під знаком блокування”, - сказав він. При цьому, вважає народний депутат, причиною для блокування з боку фракції Партії регіонів можуть бути не тільки вимоги щодо звільнення конкретних міністрів чи підвищення соціальних виплат, а й “старі-нові” вимоги щодо НАТО чи мовне питання.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня ВР мала розглянути ряд кадрових питань, але через блокування роботи ВР фракцією Партії регіонів ці питання не обговорювалися.