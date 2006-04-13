Підсумки виборів на Харківщині

Депутатами Харківської обласної ради стали представники 7 політичних партій і виборчих блоків.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Харківська обласна територіальна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів до Харківської обласної ради V скликання.

Найбільшу кількість депутатських місць – 83 - отримала Партія регіонів (за неї проголосувало 38,85% виборців).

Висуванці Блоку Юлії Тимошенко отримали у Харківській облраді 21 депутатський мандат (9,78% голосів виборців); блоку “Наша Україна” – 12 (5,45%); Комуністичної партії України – 10 (4,82%); блоку Наталії Вітренко “Народна опозиція” – 10 (4,4%); партії “Віче” – 7 (3,46%), партії “Відродження” – 7 мандатів (3,2%).

Депутатський корпус Харківської обласної ради V скликання налічуватиме 150 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, до Харківської міської ради також увійшли 7 партій і блоків. Як і до обласної ради, найбільшу кількість мандатів – 54 - отримала Партія регіонів, за яку проголосували 39,76% виборців. БЮТ отримав 14 мандатів (10,73%), блок Наталії Вітренко “Народна опозиція” – 8 (5,97%), Блок Володимира Шумілкіна “За Харків” – 8 (5,72%), блок “Наша Україна” – 6 (4,37%), партія “Віче” – 5 (3,75%), КПУ – 5 (3,49%). У Харківській міській раді V скликання працюватимуть 100 депутатів.