Тимошенко розповіла про участь "Батьківщини" у розробці стратегії повернення миру в Україну

Лідер "Батьківщини" також повідомила, що провела низку переговорів щодо створення глобального фонду відбудови та розвитку окупованих територій України після їх звільнення.

«Батьківщина» є учасником розробки нової світової концепції повернення миру в Україну.

Про це лідер партії Юлія Тимошенко повідомила в прямому ефірі телеканалу «NewsOne».

Вона також зауважила, що саме відпрацюванню нового шляху встановлення миру в Україні була присвячена її поїздка до США.

«Сьогодні всі політики глобального рівня розуміють, що, на жаль, за три з половиною роки існування Мінських домовленостей не було знайдено шляху до миру. Мінські домовленості не дали шляху вирішення військового конфлікту на Сході України, не зупинили війну Росії проти України», – сказала вона і нагадала, що сьогодні якраз три роки від підписання Мінську-2.

За словами лідера партії, наразі у світі серед країн-партнерів України обговорюється нова стратегія миру «і команда «Батьківщини» бере участь в обговоренні цієї стратегії».

Юлія Тимошенко розповіла, що ця нова стратегія повернення миру в Україну пов’язана із введенням Міжнародної миротворчої місії ООН, введенням Міжнародної цивільної адміністрації.

До того ж, як зазначила парламентарій, існує багато нюансів, які потребують детального обговорення, зокрема, чи буде миротворча місія мати вплив з боку РФ, чи буде вона встановлена на кордоні між Україною та Росією або буде на лінії розмежування.

Лідер «Батьківщини» зазначила, що передбачається три етапи реалізації нового плану повернення миру в Україну.

«Перший етап – Міжнародна миротворча місія ООН, яка зафіксує та захистить місію ОБСЄ на лінії розмежування усього на декілька тижнів та дозволить демілітаризувати територію. Після цього пропонується другим етапом ввести міжнародну цивільну адміністрацію, яка візьме під свій контроль всю систему управління на окупованій території та встановить дію українських законів. На третьому етапі передбачається переведення міжнародних миротворчих сил на кордон між Україною і Росією – таким чином фіксується мир, демілітаризація території, введення в дії українських законів та повернення до мирного життя окупованих територій», – пояснила вона.

До того ж, за словами Тимошенко, все це питання тижнів, а не років.

Окрім того, лідер партії зазначила, що з метою знаходження порозуміння між всіма сторонами щодо поетапного врегулювання конфлікту на Сході України і припинення війни проти України потрібно ухвалити одну Резолюцію ООН та унеможливити внесення змін до такого документу.

«Ми віримо в те, що це може бути дорога до миру. І наша команда «Батьківщини» робитиме все для того, щоб цей план міг реалізуватися і щоб Україна поновила свою цілісність на Сході України, щоб був встановлений реальний мир, а не ілюзія миру», – заявила вона і додала, що питання поверненя Криму також має залишатися в порядку денному світової спільноти.

Юлія Тимошенко також повідомила, що провела низку переговорів щодо створення глобального фонду відбудови та розвитку окупованих територій після їх звільнення – відновити життя, створити тисячі робочих місць, повернути Донбас до нормального життя та закласти основу для його майбутнього.

Вона переконана, що план мирного врегулювання стане можливий та буде здійснений, коли на війні перестануть заробляти: «Нам не можна допустити, щоб мільярди, які заробляють на війні, зупиняли процес встановлення миру».