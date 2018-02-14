Матіос про меддопомогу побитому Шепелєву: так не обстежують навіть важкохворих людей

Прокурор сказав, що через проблеми з обличчям колишньому депутату поставили спеціальні шини.

Після затримання екс-нардепа від БЮТ та Партії регіонів Олександра Шепелєва виявилося, що в нього зламані щелепа та ніс.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Медики встановили, що в Шепелєва зламані щелепа й ніс, крім інших тілесних ушкоджень, які можна попередньо кваліфікувати як середньої тяжкості ушкодження, що спричинили довгий розлад здоров'я", - зазначив чиновник.

За його словами, на вигляд у затриманого були досить серйозні сліди тілесних ушкоджень як на обличчі, так і на тулубі. Йому було надано "повноцінне медичне обстеження за всіма параметрами".

"Так не обстежують навіть важкохворих людей, як обстежили Шепелєва", - наголосив Матіос.

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Прокурор сказав, що через проблеми з обличчям колишньому депутату поставили спеціальні шини, з якими йому важко розмовляти, і він ще потребує подальшого медичного нагляду.

"Поки здоров'я Шепелєва не покращиться, слідчі дії з ним проводити не можна. Потрібні його пояснення. Спочатку він повинен поспілкуватися з адвокатом, обрати визначену ним чи спільно позицію і погодитися чи не погодитися давати свідчення слідству", - розповідає Матіос.

За його словами, військова прокуратура наразі з'ясовує, хто побив Шепелєва.

"Ніхто з тих, у кого було доручення на розшук (МВС і СБУ), не брав участі у незаконному утриманні Шепелєва", - підкреслив прокурор.

Також, каже він, відповідне орієнтування було виписано на Державну прикордонну службу у випадку перетину Шепелєвим кордону.

Матіос припустив, що це могло зробити якесь кримінальне угруповання і представитися неіснуючим спецпідрозділом військової прокуратури.

Він також висловив здивування тим фактом, що під час затримання співробітниками СБУ у Шепелєва не було при собі мобільного телефону.

"А це означає, що телефон з ексклюзивними контактами за період його перебування в Україні у когось є. Наш обов'язок – його знайти. І обов'язково встановити та знайти місце, де відбувалося побиття", - зазначив прокурор.

За його словами, коли слідство дізнається, хто і з якою метою півтори доби завдавав тілесних ушкоджень Шепелєву, воно напевно зрозуміє мотив його "дивного повернення під чотири судові розгляди, де передбачений довічний строк покарання".

Крім того, каже Матіос, в момент затримання на екс-нардепі був "свіжий одяг" без залишків крові.

"Усі бачили його побите обличчя. Будь-який одяг має ідентифікуючі ознаки свого походження. Ми вже шукаємо", - зазначає прокурор.

Він також назвав маячнею заяви Шепелєва, що справи проти нього сфальсифіковано.

"Судовий розгляд кримінальних справ в усіх судах буде відкритий, буде досліджено всі надані нами докази, а також позицію захисту, в тому числі буде дано оцінку поясненням Шепелєва", - повідомив Матіос.

Він додав також, що прокуратура перевірить інформацію про листи, які Шепелєв нібито писав на адресу генпрокурора і президента і де він висловлював готовність співпрацювати зі слідством.