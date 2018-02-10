Люди, які "викрали" Шепелєва - не з військової прокуратури - Матіос

Матіос назвав абсурдними заяви Шепелєва, тому що Військова прокуратура не має і не здійснює функції оперативної служби.

Заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос спростував заяви екс-депутата Олександра Шепелєва про те, що люди, які нібито його викрали кілька днів тому, були з військової прокуратури.

Читайте такожСуд заарештував екс-депутата Шепелєва на 2 місяціПро це Матіос повідомив у коментарі "Українській правді" на прохання прокоментувати заяви Шепелєва. "Це абсурдно за визначенням навіть так думати", - заявив Матіос.

"Військова прокуратура не має і не здійснює функції оперативної служби, прослуховування, розвідки і спецназу. Тому твердження Шепелєва, а відтак - і журналістів - про встановлення його місцезнаходження та подальшого утримання військовою прокуратурою точно є абсурдними", - наголосив він.

"Якщо підозрюваний Шепелєв матиме фантазію і бажання розповісти про різні дії політикуму України, і це матиме ознаки тих чи інших злочинів, ми, як і завжди це робили, розслідуємо і перевіримо все повністю об'єктивно, неупереджено і по закону, не дивлячись на прізвища і посади", - додав Матіос.

Як повідомляв УНІАН, екс-нардеп від БЮТ та Партії регіонів Олександр Шепелєв був затриманий 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

У суді, куди його доправили для обрання запобіжного заходу, Шепелєв розповів журналістам, що невідомі затримали його кілька днів тому. За його словами, вони назвалися працівниками військової прокуратури і силою вибивали з нього інформацію про представників влади, зокрема про президента Петра Порошенка та лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

Засідання суду після початку перевели у закритий режим роботи. В ніч на 10 січня Печерський райсуд обрав Шепелєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року.

Шепелєв двічі обирався до парламенту за списками БЮТ, але в 2010 році був виключений з фракції і перейшов у фракцію Партії регіонів, звідки все ж згодом вийшов.

Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

Він утік до Угорщини, яка згодом видала його Україні. Проте з України Шепелєв втік з-під арешту в лікарні разом з конвоїром до Росії.

У квітні 2017 року російські ЗМІ повідомили про затримання Шепелєва в Москві за ордером на арешт від Печерського районного суду Києва.