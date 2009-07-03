Ющенко: люди мають знати тих, хто виконував наказ про депортацію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що його доручення Генеральній прокуратурі і СБУ розглянути можливість порушення справи за фактом депортації кримських татар та інших народів не пов`язане з майбутніми виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні у Сімферополі журналістам.

Не «повинно йтися про піар, про якісь вибори», - сказав Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, дати адекватну оцінку насильницькому виселенню народів у 1944 році – означає виробити імунітет нації від таких трагедій.

«Відбирали за національною ознако, за паспортом. Якщо ти вірменин, тобі не місце в Криму, якщо ти болгарин, тобі не місце в Криму, якщо ти представник кримськотатарського народу, тобі не місце в Криму, якщо ти німець, тобі не місце в Криму, якщо ти грек, тобі не місце в Криму. А вам не здається, що далі може бути черга будь-якою іншою нації?», - сказав він.

На думку Президента, історична пам`ять потрібна, щоб відрізнити добро від зла.

В.ЮЩЕНКО також наголосив, що люди мають знати тих, хто виконував наказ про депортацію.