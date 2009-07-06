Тимошенко: зрозуміло, що ніяких дострокових виборів не буде

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що всі заяви про можливість проведення дострокових парламентських виборів сьогодні робляться для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в ході поїздки до м. Українка Київської області.

«Всі сьогодні такі гучні заяви, що лунають про дострокові парламентські вибори, спрямовані виключно на дестабілізацію країни. Зрозуміло, що ніяких дострокових парламентських виборів не буде, зрозуміло, що ніяких підстав конституційних, правових для цього немає», - сказала прем`єр.

За її словами, «просто, на жаль, у цей важкий кризовий час деякі політичні сили використовують такі гучні заяви, щоб розхитувати фінансову ситуацію, економічну ситуацію в країні – просто, знаєте, вбивці стабільності в Україні, так би я охарактеризувала тих людей, які роблять ці заяви».

Ю.ТИМОШЕНКО висловила надію, що після президентських виборів у Верховній Раді буде створено потужнішу більшість, і парламент продовжить роботу.

«Вибори парламентські - в 2012 році», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.