Луценко думає, що Лозінський ховається у когось з депутатів удома

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що колишній народний депутат Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ може перебувати на території України у домоволодінні якогось із народних депутатів, оскільки, за законом, приміщення, як і їхні власники, є недоторканними для втручання правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Стосовно некомпетентних заяв окремих політиків, у тому числі і сьогоднішньої пана Президента, пояснюю, що ніхто у цій країні не має права слідкувати за народним депутатом України до позбавлення його статусу недоторканності. Ніхто – ні Генпрокуратура, ні СБУ, ні МВС, ні будь-яка інша організація. Тому лише після позбавлення недоторканності… прокуратура доручила СБУ його розшукати з нашою допомогою, безумовно. Я практично впевнений, що пан ЛОЗІНСЬКИЙ рано чи пізно буде затриманий і буде відповідати по пред’явленому йому звинуваченню», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр додав: «Він може знаходитися будь-де. Я вважаю, що він знаходиться на території України».

Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що приміщення, де перебувають народні депутати, є недоторканними.

«Звідси я вважаю, що він може знаходитись в одному із таких приміщень. Можливо, в інших місцях, які далекі від схованок. Але ми не можемо виключати і того, що він може знаходитися і за кордоном», - сказав міністр.

Водночас, він зауважив, що оперативно-розшукова справа щодо В.ЛОЗІНСЬКОГО знаходиться у провадженні СБУ, а тому в разі необхідності він може бути оголошений не тільки в загальноукраїнський розшук, але й, у разі потреби, «СБУ може оголосити його у міждержавний розшук. В такому разі МВС зробить усе необхідне, аби вся світова спільнота, яка є членами Інтерполу, провела відповідні оперативно-розшукові заходи».

«Смію вас запевнити, що рано чи пізно ці заходи дадуть позитивний результат, і пан ЛОЗІНСЬКИЙ буде знайдений», - запевнив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр закликав політиків не робити з цього політичні кампанії.