Тимошенко вже закидає людям Литвина жорстокість щодо простих людей

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не підтримує альтернативний законопроект, розроблений депутатами фракції Блоку Литвина, про підвищення мінімальної заробітної плати і прожиткового рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я вважаю, що ті, хто ініціює законопроекти без забезпечення грошима, поводяться непрофесійно і досить жорстоко щодо простих людей, які чекають сьогодні від влади не популізму, а допомоги і реальної стабільної фінансової ситуації», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У зв`язку з цим прем`єр-міністр нагадала, що багато країн в умовах кризи скоротили соціальні бюджетні витрати. Проте український уряд, незважаючи на відповідну пропозицію, не проводив коригування соціальних витрат і продовжує виконувати соціальні зобов`язання «через силу», однак у повному обсязі.

Як повідомлялося, Партія регіонів вимагає невідкладно ухвалити законопроект про внесення змін до держбюджету на 2009 рік щодо розміру прожиткового мінімуму і розміру мінімальної зарплати.

Також 3 липня у ВР було зареєстровано законопроект заступника голови фракції "Блок Литвина" Олега ЗАРУБІНСЬКОГО щодо встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році.