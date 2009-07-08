США не віддадуть Україну під сферу впливу Росії - польські експерти

Сполучені Штати Америки не віддадуть Україну під сферу впливу Росії, оскільки вважають її важливою країною для забезпечення своїх інтересів в регіоні.

Таку думку висловили кореспонденту УНІАН у Польщі експерти одного з найавторитетніших польських аналітичних структур - Центру Східних досліджень (OSW), коментуючи результати візиту Президента США Барака ОБАМИ до РФ 6-7 липня.

«Однозначно не можна говорити про якусь угоду між США та РФ, що американці відмовляються від підтримки України та Грузії взамін за якісь стратегічні інтереси», - сказав директор відділу України, Білорусі та Прибалтійських країн OSW Павел ВОЛОВСЬКИЙ.

На його переконання, американці не відмовляться від підтримки цих двох колишніх радянських республік навіть в обмін на підтримку Росією вирішення так званої «іранської» проблеми.

П.ВОЛОВСЬКИЙ зауважив, що Б.ОБАМА у своєму виступі перед студентами 7 липня у Москві відзначив важливість збереження суверенітету незалежних держав, серед яких згадав Україну та Грузію.

Крім цього, американський Президент, попри наполягання російської сторони, не відмовився від розміщення системи ПРО в Східній Європі, погодившись лише продовжити переговори з цього питання.

На думку аналітика, це свідчить про те, що США змінили свою риторику, відмовившись від публічної критики дій російської влади, але продовжують відстоювати власні інтереси.

«Американці не відмовляються від своїх інтересів у регіоні, а пробують їх реалізувати в більш елегантній формі, яку краще сприймають росіяни», - сказав експерт.

У свою чергу директор відділу Росії OSW Марек МЕНКІШАК висловив думку, що Росія не може нічого такого запропонувати американцям, аби вони відмовились від підтримки України.

Він відзначив, що справа вступу України до НАТО, яку активно лобіювала попередня адміністрація США, дійсно затягується.

Водночас, на переконання аналітика, головною причиною такого стану справ є не спротив росіян, а в першу чергу - неготовність до інтеграції самої України, яка не провела необхідні реформи й не змогла поки що переконати більшість населення в перевагах євроатлантичної інтеграції.

«На порядку денному справа членства (в НАТО) не стоїть, але американці хочуть представити ситуацію так, що це не тиск росіян, а об’єктивна оцінка стану справ в Україні та Грузії», - сказав він.

Аналітик також відзначив, що демократи, які здобули владу в США, після 10 років керування країною республіканцями вважають надзвичайно важливим демонстрування того, що їхня політика дійсно грунтується на демократичних цінностях.

М.МЕНКІШАК зауважив, що минулорічна серпнева війна в Грузії дуже вплинула на громадську думку в Америці, що робить неможливим відмову американців від підтримки українців та грузинів, які намагаються збудувати розвинену демократію.