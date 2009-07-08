Шуфрич вислухав докори Януковича й... пішов бити Льовочкіна?

Народні депутати від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ і Сергій ЛЬОВОЧКІН побилися після засідання парламентської фракції цієї політичної сили.

Про це повідомляє сайт газети «Сегодня».

За інформацією видання, стався інцидент близько 17.40 у кінотеатрі “Зоряний” біля ресторану, розташованого на першому поверсі. “Десь о 16.00 почалося засідання. Під час своєї промови Віктор ЯНУКОВИЧ дорікнув Н.ШУФРИЧУ в тому, що той не супроводжував його у цей вівторок під час перебування у Керчі. Річ у тому, що за кожним нашим депутатом закріплений відповідний округ, і коли лідер їде туди, то і депутат теж туди приїжджає. Керч закріплена за Н.ШУФРИЧЕМ”, - розповів газеті один з депутатів-“регіоналів”, присутній на засіданні.

Після докорів В.ЯНУКОВИЧА слово взяв Н.ШУФРИЧ і пояснив свою відсутність тим, що просто не знав про поїздку. “Мені нічого не повідомили. Вчора з ранку я блокував трибуну Ради, а з 2-ї до 6-ї години брав участь у засіданні комісії по ЛУЦЕНКУ”, – сказав він.

Спочатку поїздка лідера Партії регіонів планувалася до Керчі на 14 липня, проте потім була перенесена на більш ранню дату, 7 липня, про що, на думку Н.ШУФРИЧА, його мав повідомити один з найближчих помічників В.ЯНУКОВИЧА С.ЛЬОВОЧКІН, відзначає видання. Н.ШУФРИЧ вважає, що той цього не зробив, щоб просто його «підставити». У свою чергу, у відповідь С.ЛЬОВОЧКІН висловив подив тим, чому він повинен повідомляти Н.ШУФРИЧА про графік поїздок лідера, адже на партійному сайті є уся потрібна інформація.

Після завершення засідання фракції, біля ресторану, коли С.ЛЬОВОЧКІН проходив повз Н.ШУФРИЧА, той обернувся і, помітивши С.ЛЬОВОЧКІНА, кинув йому: “Я давно тобі хотів сказати...”, і, не договоривши до кінця фразу, вдарив його кулаком в обличчя, продовжує газета.

«С.ЛЬОВОЧКИН відкинувся до стіни і став по ній сповзати. Бійка не вийшла, оскільки «регіонали», що підбіглии, серед яких був Ельбрус ТЕДЕЄВ, їх розняли», резюмує видання.