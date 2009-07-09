Держмитслужба перетрусить своїх працівників

Найближчим часом пройдуть позачергові атестації більшості співробітників і керівників відділів митного оформлення, в чиїй компетенції контроль за визначенням митної вартості товарів.

Як повідомляє прес-служба Державної митної служби України, про це йшлося сьогодні на нараді керівника Держмитслужби Анатолія МАКАРЕНКА з керівниками митних органів за результатами вчорашньої колегії в Генеральній прокуратурі за участю Президента.

Згідно з повідомленням, за підсумками наради вирішено створити робочі групи з моніторингу митного оформлення товарів, що прибувають в Україну через порти південного напрямку. Завдання цих груп - практично в он-лайн режимі відстежувати і фіксувати оформлення ризикованих товарів. Це дасть змогу контролювати їх митне оформлення, зокрема, ще до випуску в оборот на території України проконтролювати достовірність заявлених даних про вартість, кількість товару, його класифікаційний код тощо.

Держмитслужба активізує роботу з направлення запитів до митних адміністрацій тих країн, звідки товар надходить в Україну. Зіставлення інформації експортних декларацій країни-відправника з наданою на українському кордоні дасть змогу виявити спроби заниження вартості товарних партій.

А. МАКАРЕНКО відзначив персональну відповідальність начальників митниць за проведення митного оформлення товарів за найнижчою вартістю по базі оформлень Держмитслужби.

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 липня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час розширеного засідання колегії в Генпрокуратурі звернувся до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням проконтролювати діяльність Державної митної служби.