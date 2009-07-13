Литвин здогадався, що БЮТ та ПР вже майже домовилися

14:23, 13 липня 2009
Політика
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Від них залежить шалена працездатність ВР...

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що фракції Партії регіонів і БЮТ попередньо домовилися про порядок денний на позачергове засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами В.ЛИТВИНА, «очевидно, завтра відбудеться позачергове засідання». Він додав, що до нього ще не надійшли 150 підписів народних депутатів і документи, необхідні для оголошення позачергового засідання.

Водночас В.ЛИТВИН сказав, що у разі надходження таких документів від одразу ж оголосить про позачергове засідання і воно може розпочатися завтра о 16-й годині.

За словами голови ВР , попередньо на засіданні пропонується розгляд трьох питань: законопроекти, які стосуються банківської сфери, законопроекти щодо підготовки до Євро-2012 і змін до закону про вибори Президента України.

На запитання журналістів, чи досягнуто домовленостей між фракціями Партії регіонів і БЮТ, в результаті чого буде розблоковано роботу парламенту, В.ЛИТВИН відповів: «Якщо кажу про попередній перелік питань, які якраз співпадають із настроями й устремліннями тих, від кого залежить шалена працездатність Верховної Ради України...».

За словами В.ЛИТВИНА, «набір питань свідчить про те, що попередні консультації проведені».

 

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