Ющенко поїхав на зустріч у вузькому колі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув до Мінська, де візьме участь у засіданні Ради глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, у Білорусі відбудеться зустріч президентів держав-учасниць СНД у вузькому колі, після чого у розширеному складі розпочнеться засідання Ради глав держав-учасниць СНД.

В рамках візиту планується зустріч В.ЮЩЕНКА з Президентом Узбекистану Ісламом КАРІМОВИМ та коротка бесіда з Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ.

Як повідомляє прес-служба Президента України, на порядку денному засідання глав держав-учасниць СНД розгляд 27 документів, три з яких внесені Україною. Зокрема, “Про Заяву глав-держав учасниць Співдружності Незалежних Держав про активізацію співробітництва в боротьбі з транскордонною міграцією”, “Про Меморандум про взаєморозуміння між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав щодо забезпечення повномасштабного функціонування зони вільної торгівлі і про механізм застосування спеціальних (захисних) заходів у взаємній торгівлі” та “Про Заяву глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про договірно-правове оформлення державних кордонів між державами учасницями СНД”.

Серед інших документів, запропонованих для обговорення на засіданні Ради, - “Про доповідь про підвищення ефективності СНД і перспективи її розвитку”, “Про керівника Антитерористичного центру держав-учасниць СНД”, “Про Договір держав-учасниць СНД про протидію легалізації (відмивання) злочинних доходів і фінансування тероризму”, “Про Програму співробітництва СНД у боротьбі з торгівлею людьми на 2007-2010 рр.” та інші.

В.ЮЩЕНКА у поїздці супроводжують міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК, міністр економіки Володимир МАКУХА, заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ, голова Державного агентства України з інвестицій та інновацій Віктор ІВЧЕНКО.