Сьогодні Верховна Рада може розглянути законопроекти про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Два відповідні законопроекти стоять першими для включення до порядку денного пленарного засідання парламенту та прийняття рішення.

Перший законопроект вніс до ВР 2 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО, визначивши його як невідкладний для позачергового розгляду. Законопроектом пропонується визнати, що Голодомор 1932–1933 років в Україні є геноцидом української нації. Також пропонується заборонити публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років і ввести за це адміністративну відповідальність.

17 листопада Верховна Рада відклала розгляд цього законопроекту.

Другий законопроект “Про Голодомор 1932-1933 років в Україні” був внесений 17 листопада трьома депутатами з фракції Партії регіонів. Згідно з цим проектом, “Голодомор 1932–1933 років в Україні є злодіянням сталінського режиму проти людства, національною трагедією українського народу” та “Публічне заперечення Голодомору 1932–1933 років в Україні є наругою над пам’яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу”.