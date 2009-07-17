Томенко: як не сумно говорити, у першому турі перемагає Янукович

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО не виключає, що після виборів Президента у парламенті буде створена коаліційна більшість у складі Блоку Юлії Тимошенко, “Нашої України”, Партії регіонів та Блоку Литвина.

Про це М.ТОМЕНКО заявив в інтерв’ю газеті “День” (№ 122 від 17 липня 2009 року).

Відповідаючи на запитання, яким чином лідер однойменного блоку, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО може об’єднати Верховну Раду, політик зазначив, що, “напевно, повертатимемося до романтичної ідеї “трьох з половиною”.

“Можливо, після президентських виборів вона стане реальнішою. Хай як це парадоксально, я не бачу серйозних економічних розбіжностей між більшістю “Нашої України”, Блоком Литвина, БЮТ і Партією регіонів”, - сказав М.ТОМЕНКО, уточнивши, що “ідеологічні відмінності в нас є, зовнішньополітичні – також”.

М.ТОМЕНКО переконаний, що “можна абсолютно спокійно попрацювати півтора або два роки, визначивши соціально-економічні пріоритети головними в парламенті”. “На такій антикризовій програмі можна створити ситуативну більшість, яка пропрацює кілька років”, - зазначив заступник голови ВР.

Водночас, М.ТОМЕНКО вважає малоймовірною ситуацією, за якою основні кандидати на пост глави держави працюватимуть у тандемі, зокрема, Віктор ЯНУКОВИЧ – прем’єр-міністром, а Ю.ТИМОШЕНКО на посту Президента.

“Унаслідок української ментальності та специфіки нинішнього політичного моменту жодних тандемів до завершення виборів не буде. Хоч команди намагаються щось промацати. У “регіонів” кажуть, що найідеальніший варіант це ЯНУКОВИЧ – Президент, ЯЦЕНЮК – прем’єр”, - зазначив політик.

У зв’язку з чим він повідомив, що “свого часу намагався зробити так, щоб ми з Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ домовилися на старті: ТИМОШЕНКО – Президент, ЯЦЕНЮК – прем’єр”. “Але всі відмовляються на старті про це розмовляти. Вони вважають, що це, напевно, погано впливатиме на президентську виборчу компанію. Коли я відкрив цю тему, А.ЯЦЕНЮК сказав: “Мені не потрібно допомоги, я й так перемагаю”, - розповів М.ТОМЕНКО.

На його думку, усе залежатиме від того, як пройде другий тур.

“Зараз про це говорити дуже складно. Поки що зрозуміло лише одне. Як не сумно мені про це говорити: в першому турі перемагає В.ЯНУКОВИЧ, на другому місці – Ю.ТИМОШЕНКО. А в другому турі буде дуже серйозна боротьба. На сьогодні в ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧА рівні шанси: 50 на 50”, - вважає М.ТОМЕНКО.