Ющенко: дострокові вибори найкраще вирішать ситуацію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що ситуацію, яка склалася у Верховній Раді України, доцільно вирішити через проведення дострокових виборів, призначенню яких має передувати низка законодавчих кроків.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це глава держав сказав сьогодні під час круглого столу з представниками регіональних засобів масової інформації, що відбувся у державній резиденції «Синьогора» на Івано-Франківщині.

В.ЮЩЕНКО пояснив, що фактично з вересня 2008 року в парламенті немає коаліції. Цю ситуацію можна було б, відповідно до Конституції, вирішити через проведення продуктивних переговорів і створення працюючої коаліції. «Я переконаний, що існуюча конфігурація та домінанта персональних цілей - особливо лідерів двох провідних партій в українському парламенті - заводять в тупік і цю ідею», - сказав Президент.

Відтак він пояснив, що дострокові вибори найкраще вирішать цю ситуацію у демократичний та конституційний спосіб. «Не можна тримати рік парламент, у якому немає більшості. Ми програли рік у сенсі законодавчої діяльності і політичної стабільності... Тому відповіддю на те, як знаходити вихід, є або створення нової коаліції - проте такої можливості я не бачу, хоча це питання виключно парламентських сил, - а друге - це дострокові вибори», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підтвердив також готовність до одночасного проведення президентських виборів. «Якщо йдеться про дострокові вибори і президентські, вкотре хочу сказати: я підтверджую готовність до проведення такої системи виборів», - сказав він. При цьому В.ЮЩЕНКО вказав на низку передумов, які підтвердять доцільність таких кроків. Зокрема, має бути змінена виборча система до Верховної Ради, що має передбачати відкриті списки кандидатів. На переконання Президента, це якісно вплине на майбутній склад парламенту та мінімізує корумпованість, криміналізацію та лобізм. Також має бути скасовано депутатську недоторканність до проведення самих виборів.

«Я за дострокові вибори, якщо ми враховуємо ті нюанси, про які я говорив, щоб ми ці дострокові вибори провели на новій виборчій основі. Тоді це є шанс очистити, перш за все, український парламент», - підсумував Президент.

Найкраще, за його словами, це зробити через внесення змін до Конституції, проте, за пропозицією Президента це може бути зроблено і як політичний жест. «Я вважаю, що це питання обов`язку політиків - перед виборами скласти у законному порядку або в односторонньому порядку дати відповідні розписки про те, що вони відмовляються від імунітету», - сказав В.ЮЩЕНКО. На його переконання, у перспективі вирішити питання політичної стабільності, в тому числі й у ВР, можна, прийнявши нову редакцію Конституції. Президент пояснив журналістам основні новації запропонованого ним проекту конституційних змін. Зокрема, він наголосив на новому принципі формування більшості та Кабінету міністрів, запровадженні двопалатного парламенту, а також посиленні ролі місцевого самоврядування.

Під час спілкування з журналістами глава держави також прокоментував основні досягнення у відносинах Україна - ЄС, Україна - НАТО та Україна - США. Зокрема, говорячи про безпекову політику, він наголосив, що в Україні зростає кількість прихильників колективної моделі безпеки. «Ми маємо молоде і середнє покоління, які підійшли до цього питання набагато глибше», - зауважив Президент, додавши на підтвердження цього, що сьогодні 33% громадян нашої держави висловлюються за вступ до НАТО, порівняно з 14% у 2005 році.

Під час круглого столу Президент також відповів на запитання регіонального значення та пояснив свої пріоритети у мовній та інформаційній політиці.