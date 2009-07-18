Нардепи хочуть заборонити НБУ давати гроші банкам з іноземним капіталом

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку України” (№4787-1 від 17 липня).

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.

Законопроект ініційований народними депутатами Юрієм КАРМАЗІНИМ (НУ-НС), Олександром СТЕШЕНКОМ (БЮТ) і Юрієм ПРОКОПЧУКОМ (БЮТ).

Законопроектом пропонується внести до Закону “Про Національний банк України” та Бюджетного кодексу зміни, спрямовані, зокрема, на посилення відповідальності керівників НБУ і посилення гарантій політичної незалежності НБУ, встановлення вимог до керівників Національного банку України (ради та правління) та уточнення підстав для їхнього звільнення, у тому числі і по досягненню 65 років, та обов`язок Президента і Верховної Ради звільняти їх за невиконання головного завдання - стабільність грошової одиниці України (дається визначення цього терміну - це забезпечення річної зміни цін на товари і послуги, цін на кредитні ресурси та курсу національної валюти до основних іноземних валют не більше 10 відсотків).

Крім того, законопроект передбачає здійснення перерахування частки прибутку Нацбанку до державного бюджету одноразово за підсумками року, а також встановлення заборони авансового перерахування до держбюджету коштів НБУ.

Депутати пропонують уточнити компетенцію ради і правління Нацбанку та порядок взаємодії між ними, а також встановити стандарти та правила ведення НБУ та іншими банками бухгалтерського обліку та звітності, що відповідають вимогам законів України та міжнародним стандартам фінансової звітності.

Законопроектом передбачається, що аудит діяльності Нацбанку здійснюватиметься Контрольно-ревізійним управлінням, а не фірмою, яку підбирає собі без усякого тендеру сам НБУ.

Депутати пропонують заборонити відкривати представництва НБУ за кордоном і центральних банків інших держав в Україні, здійснювати НБУ рефінансування банків з неукраїнським капіталом, бути керівниками банків іноземцям, особам з більш як одним громадянством та без громадянства, обмежити кількість іноземних банків тощо.

“Таким чином, випадок, коли банком “Надра” керував громадянин РФ, Ізраїлю та Австралії, буде в подальшому неможливим”, - вважають народні депутати.

“Реалізація цього законопроекту сприятиме надходженню до державного бюджету України, оскільки різко зменшить кількість банківських афер”, – впевнені автори законопроекту.