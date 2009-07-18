Литвин каже, що восени посиляться війни та олігархічні розборки

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН закликає громадськість дати оцінку останнім діям української влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Житомирі.

«Я стривожений можливим розвитком подій в Україні, особливо восени, коли буде наростати безлад і хаос і посилюватимуться війни, олігархічні розборки на фоні намагання перекричати однин одного у тому, хто більше любить український народ», - наголосив В.ЛИТВИН.

Він підкреслив, що «останнім часом жодного запропонованого «народниками» (членами Народної партії – УНІАН) рішення для покращення життя людей (у тому числі вирішення проблеми по цінах на зерно під час жнив), народними депутатами не прийнято».

Голова ВР закликав до активнішої розмови представників громадянського суспільства, у протилежному випадку «воно нічого не залишить своїм дітям».

«Це - не нагнітання пристрастей, я кажу з глибоким знанням ситуації: коли йде цинічна війна невідомо чого, а на наступний день лунають заклики можновладців боротися за мир», - додав він.

В.ЛИТВИН звернувся до українського суспільства із закликом дати оцінку діям української влади.