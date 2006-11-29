Янукович таки поїде до США у заплановані терміни

Візит прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до США відбудеться у заплановані терміни (3-7 грудня - УНІАН).

Про це йдеться у коментарі прес-служби Міністерства закордонних справ України, переданому УНІАН.

У зв’язку із появою інтерпретацій у ЗМІ про можливість перенесення термінів візиту прем’єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА до США МЗС інформує, що візит глави уряду відбудеться у заплановані терміни.

Прес-службою МЗС України інформація про можливість перенесення візитів до США не поширювалася.

Водночас прес-служба повідомляє, що дійсно 28 листопада ц.р. в МЗС України відбулася зустріч з Послом США в Україні В.ТЕЙЛОРОМ, у ході якої обговорювався актуальний стан українсько-американського двостороннього співробітництва. З-поміж іншого, порушувалося питання про можливість перенесення візиту глави українського уряду до США, у разі невчасної підготовки усіх необхідних матеріалів для успішного його проведення.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада МЗС України направив ноту Посольству США, в якій повідомив про перенесення візиту В.ЯНУКОВИЧА, запланованого на 3-7 грудня. Головна причина полягала у тому, що директиви для української делегації не були розроблені у визначений указом Президента від 13 листопада термін. Сьогодні директиви були схвалені урядом, після чого перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що питання перенесення візиту формально знято.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив директиви сьогодні о другій половині дня.