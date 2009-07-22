Огризко каже, що зустрічі з Яценюком хотів Байден

Зустріч віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА з народним депутатом, лідером “Фронту змін” Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ відбулася з ініціативи американської сторони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник секретаря РНБО України Володимир ОГРИЗКО на прес-конференції, присвяченій підсумкам візиту віце-президента США до України.

Відповідаючи на запитання журналістів, чим вмотивована зустріч американського високопосадовця саме з А.ЯЦЕНЮКОМ, В.ОГРИЗКО сказав: “Ми, слава Богу, демократична країна і не влаштовуємо зустрічі з кимось у такий спосіб, щоб вони не проводилися”.

Він додав, що саме американська сторона висловила бажання про зустріч віце-президента США з лідером “Фронту змін” і це її повне право. Як зауважив В.ОГРИЗКО, таких зустрічей “могло бути ще десять чи п’ятнадцять, в залежності від бажання”.

“Це був вибір американської сторони, який був реалізований”, - зазначив В.ОГРИЗКО.